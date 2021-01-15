TUS ek tercih ekranÄ± 2020/ 2.dÃ¶nem: TUS taban puanlarÄ± ve kontenjanlarÄ±...

TUS ek tercihleri, taban puanlarÄ± ve kontenjanlarÄ± gÃ¼ndemde araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. 2020-TUS 2. DÃ¶nem ek tercih iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã–SYM aÃ§Ä±kladÄ±. TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ek tercih iÅŸlemleri detaylarÄ± merak ediliyor. TUS ek tercih kontenjanlarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte TUS kontenjanlarÄ± ve taban puanlarÄ±! 2020 2.dÃ¶nem TUS tercihleri nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

TUS EK TERCÄ°HLERÄ° NASIL YAPILACAK?

TUS, tercih iÅŸlemi, 15 Ocak 2021 gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'dan itibaren Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardÄ±r. TUS ek tercih baÅŸvurularÄ± 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

TUS EK TERCÄ°H YAPMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ!

TUS KONTENJANLARI AÃ‡IKLANDI!

TUS kontenjanlarÄ± ile ilgili tablolar yayÄ±mlandÄ±.

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TABLO 2 ÃœNÄ°VERSÄ°TELERDEKÄ° TIPTA UZMANLIK EÄžÄ°TÄ°MÄ° YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ! Â

TABLO 3 SAÄžLIK BAKANLIÄžI EÄžÄ°TÄ°M VE ARAÅžTIRMA HASTANELERÄ°NDE, SAÄžLIK BAKANLIÄžI ADINA TIP FAKÃœLTELERÄ°NDE VE DÄ°ÄžER KURUMLARDA TIPTA UZMANLIK EÄžÄ°TÄ°MÄ° YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ! Â

TABLO 4 Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI Ä°LE MÄ°LLÄ° SAVUNMA BAKANLIÄžI NAM VE HESABINA AÃ‡ILAN TIPTA UZMANLIK EÄžÄ°TÄ°MÄ° YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ!

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TUS TABAN PUANLARI

TUS ek tercihi yapacak olan adaylar taban puanlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ryorlar. 2020 TUS 1. DÃ¶nem YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ±na Ä°liÅŸkin En KÃ¼Ã§Ã¼k ve En BÃ¼yÃ¼k PuanlarÄ± belli olmuÅŸtu.

2020 TUS TABAN PUANLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ!