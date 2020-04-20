Tutsak Zıt Anlamlısı Nedir? Tutsak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na göre tutsak kelimesi adına zıt anlamlı olarak, ‘özgür’ sözcüğü öne çıkıyor. Aynı şekilde eş anlamlı olarak ise, ‘esir’ kelimesini ele alabilir veya duruma göre kullanabilirsiniz.

Tutsak Zıt Anlamlısı Nedir?

Savaşta ele geçirilen düşman olarak tutsak kelimesi kullanılır. Aynı zamanda bir kişinin özgürce hareket etmesine ya da gitmesine engel olunma durumu da tutsak olarak ele alınır. Tutsak kelimesi için ayrıca zıt anlamlısı olarak özgür kelimesi bizi karşılamaktadır.

‘’Özgür kalmak için elinden gelen her şeyi yapar.’’

Tutsak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Türkçede zıt anlamı üzerinden ele alınabilen tutsak kelimesi aynı zamanda eş anlamlısı ile de tabir edilmektedir. Bu doğrultuda tutsak kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘esir’ sözcüğü kullanılmaktadır.

‘’Kaç gündür tutsak halde.’’

‘’Esir hayatı artık sona erdi.’’

Tutsak kelimesinin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlı sözcüklerini değerlendirebilirsiniz.