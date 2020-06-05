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05.06.2020 - 19:05 | | DHA

Tutuklandı! Eşine dehşeti yaşattı

Gaziantep'te, 6 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Emmun Ateş'i (24) dövüp, boğazından ve yüzünden bıçaklayan eşi Turgut Ateş (32) ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Tutuklandı! Eşine dehşeti yaşattı

Turgut Ateş'in tutuklandığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 2 Haziran 2020 tarihinde E.A isimli bir vatandaşımız resmi nikahlı eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalmış ve olay sonrasında E.A,  112 ekiplerimiz tarafından Tıp Fakültesi Hastanesine intikal ettirilmiştir. 

Tutuklandı Eşine dehşeti yaşattı

Akabinde sosyal medyaya yansıyan olayda E.A.'nın polis tarafından alınan ifadesinde eşi T.A. ile  sorunları olduğu, kavga etmeleri sonucunda E.A.'nın yaralandığı ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılmıştır.  

E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte şüpheli T.A. olay sonrası yakalanarak 03.06.2020 tarihinde çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir."

 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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