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04.10.2020 - 20:04 | | DHA

Tutuklandı! Görüntüler infial yaratmıştı

Mersin'de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan Halil Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklandı! Görüntüler infial yaratmıştı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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