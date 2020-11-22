Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã‡ayÄ±rovaÂ ilÃ§esinde bir depoda kurduklarÄ± matbaada sahte ABD dolarÄ± basan kiÅŸileri takibe aldÄ±. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ matbaaya dÃ¼zenlenen baskÄ±nda, sahte 100 dolarlardan oluÅŸanÂ 1 milyon 352 bin dolar ele geÃ§irilirken, sahte para basÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan matbaa, yazÄ±cÄ± ve bilgisayarlara da el konuldu.Â

Operasyonda, 2 Rus, 1 SÄ±rp, 1 Ermeni ve 2 TÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilenÂ 1'i kadÄ±n 6 ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndanÂ tutuklandÄ±.Â