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22.11.2020 - 20:38 | | DHA

TutuklandÄ±lar! ÇarÅŸamba günü büyük baskÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±...

Kocaeli'ninÂ Ã‡ayÄ±rovaÂ ilÃ§esinde, sahteÂ 1 milyon 352 bin ABD dolarÄ±nÄ± piyasaya sÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸanÂ 2 Rus, 1 SÄ±rp, 1 Ermeni ve 2 TÃ¼rk, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilenÂ 1'i kadÄ±n 6 ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â

Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã‡ayÄ±rovaÂ ilÃ§esinde bir depoda kurduklarÄ± matbaada sahte ABD dolarÄ± basan kiÅŸileri takibe aldÄ±. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ matbaaya dÃ¼zenlenen baskÄ±nda, sahte 100 dolarlardan oluÅŸanÂ 1 milyon 352 bin dolar ele geÃ§irilirken, sahte para basÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan matbaa, yazÄ±cÄ± ve bilgisayarlara da el konuldu.Â 

Operasyonda, 2 Rus, 1 SÄ±rp, 1 Ermeni ve 2 TÃ¼rk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilenÂ 1'i kadÄ±n 6 ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndanÂ tutuklandÄ±.Â 

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