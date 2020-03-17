Tutunamayanlar 11. yeni bölüm fragmanı yayında - Tutunamayanlar 10. son bölüm tek parça kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 10. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Küçük Prens ise gitgide değişip bir reklam objesine dönüştü ve oldukça keyifli anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. son bölüm kesintisiz izleme linki...
TUTUNAMAYANLAR 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık’ın rakibi Doktor Tunç, İrem’in kalbini kazanmak için mahalleliye hizmet eder. Tunç akılcı, kibar ve olgun davrandıkça Tarık, İrem’in gözünde daha çok puan kaybeder. İlham perisi İlhan ise Tarık’la İrem’i birbirlerine aşık etmek zorundadır. Periler konseyinden aldığı bu görevi yerine getiremezse, efsane aşkı ortaya çıkaramazsa perilikten emekli olacak, normal bir insana dönüşecektir. İlhan, kendisine verilen süre azaldıkça Tarık’a daha çok yüklenir. İlhan, Tarık’ın İrem’i günümüzde tavlayamayacağını anlayınca onu geçmişe götürmeye karar verir. Tarık, İrem’i geçmişte kendine aşık etmeye çalışacaktır. Fakat geçmişe gitmek risklidir. Tarık orada rahat durmayarak işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir. Lütfü, mecburen çalıştığı reklam ajansında patronu İmtiyaz Bey’in baskısı altındadır. Şair kimliğini yitirmemek adına zaman zaman isyan edecektir. Reklam ajansındaki en büyük avuntusu Ayşe’nin de orada çalışmasıdır. İmtiyaz Bey’in ajansın ağına düşürdüğü Küçük Prens ise gitgide değişmekte, bir reklam objesine dönüşmektedir.
TUTUNAMAYANLAR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TUTUNAMAYANLAR 10. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ