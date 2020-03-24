Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 11. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Tunç‘un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık’ı daha çok çıkmaza itti ve oldukça komik anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm kesintisiz izleme linki...
TUTUNAMAYANLAR 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, Tunç’un İrem’e bir teklifte bulunduğuna kulak misafiri olmuştur. Ancak teklifi duyamamıştır. Tunç‘un İrem’den ne istediğini merak eden Tarık, büyük bir merak içindedir. İlhan’ı ise Periler Konseyinde zor bir sınav beklemektedir. Güçleri tehlikededir. İlhan’ın ele geçirdiği önemli bir belge, Tarık ve İrem aşkını oldukça etkileyecektir. Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. Bu arada Tarık’ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem’dir. Tunç‘un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık’ı daha çok çıkmaza itecektir.
TUTUNAMAYANLAR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TUTUNAMAYANLAR 11. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ