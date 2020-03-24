MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında
ABONE OL
24.03.2020 - 23:07 |

Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 11. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Tunç‘un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık’ı daha çok çıkmaza itti ve oldukça komik anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm kesintisiz izleme linki...

TUTUNAMAYANLAR 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Tunç’un İrem’e bir teklifte bulunduğuna kulak misafiri olmuştur. Ancak teklifi duyamamıştır. Tunç‘un İrem’den ne istediğini merak eden Tarık, büyük bir merak içindedir. İlhan’ı ise Periler Konseyinde zor bir sınav beklemektedir. Güçleri tehlikededir. İlhan’ın ele geçirdiği önemli bir belge, Tarık ve İrem aşkını oldukça etkileyecektir. Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. Bu arada Tarık’ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem’dir. Tunç‘un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık’ı daha çok çıkmaza itecektir.

TUTUNAMAYANLAR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



TUTUNAMAYANLAR 11. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 44 oldu, toplam vaka sayısı da 1872'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber