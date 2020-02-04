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04.02.2020 - 23:39 |

Tutunamayanlar 4. son bölüm izle! Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 4. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümüne İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamayınca ortalık karıştı ve oldukça eğlenceli anlar yaşandı. İşte gözlerin çevrildiği Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı...

Tutunamayanlar 4. son bölüm izle! Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tutunamayanlar dizisi 4. yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekranlara geldi. Salı akşamları ekrana gelen Tutunamayanlar dizisinde bu hafta İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamayınca ortalık karıştı ve oldukça eğlenceli anlar yaşandı. İşte Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı...

TUTUNAMAYANLAR 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü’ye küsüp giden İlhan’ı bulmaya çalışır. Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar. Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar. İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM



TUTUNAMAYANLAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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