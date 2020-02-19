Tutunamayanlar 6. son bölüm full kesintisiz izle - Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayında

TUTUNAMAYANLAR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İrem’le restoranda yaşadıklarından dolayı depresyona giren Tarık, odasına kapanıp inzivaya çekilir. Gerçek aşkın varlığını bulmaya çalışan Tarık, İlhan ve Lütfü‘ye danışır. Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlıklarına İrem’de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem’e darılmıştır. İrem, Tarık’ın kendine neden darıldığını öğrenebilecek midir? Faturaları ve kirayı ödemekte zorluk yaşayan Lütfü, bu konuyu hiç umursamayan İlhan’a sitem eder. İlhan faturalara ve kiraya yardımcı olması için sürpriz bir ev arkadaşı bulur. Lütfü’nün ev arkadaşı kim olacaktır? Üniversitesi kapanan Hicabi, Sevgililer Günü‘nü fırsata çevirmek için kolları sıvar. Hicabi bu durumdan faydalanabilecek midir?



TUTUNAMAYANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







TUTUNAMAYANLAR 6. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



