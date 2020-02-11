11.02.2020 - 23:28 |
Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 5. son bölüm full kesintisiz izleme linki
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 5. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde iş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremeyince oldukça keyifli anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 5. son bölüm kesintisiz izleme linki ve 6. yeni bölüm fragmanı...
TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak… Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.
TUTUNAMAYANLAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ