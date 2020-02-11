MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 5. son bölüm full kesintisiz izleme linki
ABONE OL
11.02.2020 - 23:28 |

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 5. son bölüm full kesintisiz izleme linki

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 5. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde iş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremeyince oldukça keyifli anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 5. son bölüm kesintisiz izleme linki ve 6. yeni bölüm fragmanı...

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 5. son bölüm full kesintisiz izleme linki

TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak… Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.

TUTUNAMAYANLAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber