Her salı günü ekrana gelen Tutunamayanlar dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Bugünkü yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? diye soruyor. İşte detaylar...

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Bugün Berat Kandili olması sebebiyle Tutunamayanlar'ın yeni bölümü seyirci ile buluşamayacak. Saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında 'Berat Kandili Özel' programı olacak. Dizinin yeni bölümü ise 14 Nisan Salı günü ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık’ın İrem’i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan…

Tarık’taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz’ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar.

Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.