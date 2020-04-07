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07.04.2020 - 13:14 |

Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in komedi dizisi Tutunamayanlar bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin yerine yayın akışında 'Berat Kandili Özel' programı olacak. Corona virüs nedeniyle birçok program ve dizi ekrana gelmezken Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorusu sık sık soruluyor.

Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Her salı günü ekrana gelen Tutunamayanlar dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Bugünkü yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler Tutunamayanlar bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? diye soruyor. İşte detaylar...

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Bugün Berat Kandili olması sebebiyle Tutunamayanlar'ın yeni bölümü seyirci ile buluşamayacak. Saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında 'Berat Kandili Özel' programı olacak. Dizinin yeni bölümü ise 14 Nisan Salı günü ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık’ın İrem’i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan…

Tarık’taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz’ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar.
Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.

Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.
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