Tüyler ürperten olay! Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi 1550 sokakta tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğunu tespit etti.

İnceleme yapan ekipler, cesedin birkaç gündür orada olduğunu belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.