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28.07.2020 - 03:38 | | AA / İHA

Tüyler ürperten olay! Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

İzmir'in Konak ilçesinde tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde erkek cesedi bulundu.

Tüyler ürperten olay! Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi 1550 sokakta tren raylarının yanında bulunan boruların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yağız Berk Çakmak'a (21) ait olduğunu tespit etti.

İnceleme yapan ekipler, cesedin birkaç gündür orada olduğunu belirledi.

Çakmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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