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13.11.2020 - 21:38 | | AA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı koronavirüse yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı koronavirüse yakalandı

Yazıcı Twitter hesabından Kovid-19 testine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirten Yazıcı, evde karantinada olduğu kaydetti.

Yazıcı, videolu mesajında ise "Dün ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı. Film çekildi, bu filmdeki belirtilerle ve bugün yaptırdığım PCR testi ile Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik falan vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalara şifa versin." ifadelerini kullandı.

 

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
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