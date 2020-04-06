Bu akşam TV'de hangi diziler filmler (var) yayınlanacak? (7 Nisan Salı) Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
Corona virüs salgını sonrası evde çok daha fazla vakit geçirmeye başlayan vatandaşlarımız bu akşam TV yayın akışında hangi dizilerin ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 7 Nisan Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
Ülkemizde her gün en çok merak edilen konulardan biri de bu akşam TV'de yayınlanacak dizi ve filmler oluyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan Salı TV yayın akışı...
KANAL D
Kanal D'de bu akşam Hekimoğlu adlı dizi yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.
SHOW TV
Show TV'de bu akşam Güldür Güldür Show adlı eğlence programı yayınlanacak.
STAR TV
Star TV'de bu akşam Görümce ve Güzel Köylü ekranlara gelecek...
FOX TV
Fox TV'de bu akşam Anamız Var filmi yayınlanacak.
ATV
ATV'de bu akşam Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel yayınlanacak.
TV8
TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.
TRT 1
TRT 1'de Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek...