Bu akşam TV'de hangi diziler filmler (var) yayınlanacak? (7 Nisan Salı) Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Ülkemizde her gün en çok merak edilen konulardan biri de bu akşam TV'de yayınlanacak dizi ve filmler oluyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan Salı TV yayın akışı...



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Hekimoğlu adlı dizi yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam Güldür Güldür Show adlı eğlence programı yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Görümce ve Güzel Köylü ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Anamız Var filmi yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.



TRT 1



TRT 1'de Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek...