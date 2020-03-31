TV'de bu akşam hangi diziler filmler (var) yayınlanıyor? (31 Mart) Kanal D, ATV, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 31 Mart Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Hekimoğlu dizisi tekrar bölümüyle izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Bir Baba Hindu filmi ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Baraj dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.



TRT 1



TRT 1'de Tutunamayanlar dizisi ekranlara gelecek...