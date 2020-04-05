TV'de bu akşam hangi diziler filmler (var) yayınlanıyor? (5 Nisan) Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 5 Nisan Pazar bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 ve Dudullu Postası adlı dizi izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam Hababam Sınıfı Tatilde ve Avanak Abdi adlı filmi yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Minyonlar filmi ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Eski Köye Yeni Adet filmi yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Orman Çocuğu filmi yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek.



TRT 1



TRT 1'de Sultan adlı film ekranlara gelecek...