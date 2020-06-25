TV’nin sesini sonuna kadar açıp 4 kurşunla öldürdü

İstanbul Kağıthane'de 7 Aralık 2016 tarihinde, 35 yaşındaki Recep İnçke kendisine boşanma davası açan 2 yıllık eşi 25 yaşındaki Nisa Ece İnçke'yi, silah sesi dışarıdan duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açıp 4 kez kurşunlayarak öldürdü.

"İHANET ETTİ" DEMİŞTİ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık İnçke, “Onurum, gururum ve şerefim için buradayım. Bunu söylemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim eşim vardı, aldatıldım, ihanet etti. Telefon mesajlarında da yaptığı ihanetler zaten yazıyor. En son kendimi kaybettim. Cinnet getirdim” demişti. Mahkeme yaptığı yargılama sonunda Recep İnçke’yi eşi Nisa Ece İnçke’yi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak takdiri indirim uygulamamıştı.

YARGITAY "TASARLAMA YOK" DEDİ



Yerel mahkemenin kararını Yargıtay’a taşıyan sanık vekilleri kararın bozulmasını talep etti. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek cezanın “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerekirken “Tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirtti. Ceza Dairesi bu nedenlerle sanık vekillerinin temyiz itirazlarını yerinde görerek kararı bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep İnçke SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Yargıtay’ın usul ve yasaya uygun bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

SAVCI "HAKSIZ TAHRİK VAR" DEDİ

Mahkemenin bu kararının ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Yargıtay’ın bozma ilamında da belirttiği gibi “tasarlama” halinin yasal şartlarının ispatlanamadığını, sanığın öldürme kararını uzun bir süre önce aldığının belli olmadığını belirtti. Savcı görüşünde, “maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği hususu ispatlanmasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığı, küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmekte” ifadelerini kullandı. Savcı sanığın “haksız tahrik altında kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.