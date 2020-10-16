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16.10.2020 - 01:52 |

Twitter çöktü mü, sorun mu var? Son dakika AÇIKLAMA yapıldı! Twitter ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor?

Twitter'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki son dakika Twitter neden çalışmıyor, sorun mu var?

Twitter çöktü mü, sorun mu var? Son dakika AÇIKLAMA yapıldı! Twitter ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor?

Twitter çöktü mü? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor ve ana sayfanın yenilenmeme sorunu karşılaşıyorlar. İşte sosyal medya uygulaması Twitter ile ilgili son dakika gelişmeleri...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu ile karşılaştılar. Sorun sonrası detaylar merak konusu oldu.

TWITTER AÇIKLAMA YAPTI!

Twitter'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan kesintinin incelendiği belirtildi.

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