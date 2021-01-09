09.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ
Twitter’da serbest bırakılsın kampanyası
Melek İpek için sosyal medyada serbest bırakılsın kampanyası başlatıldı.
Twitter’da #melekipekiçinadalet hashtagiyle açılan başlık TT’ler arasına girdi. Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabından “Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek’i nefsi müdafaa yaparak öldürdü” paylaşımını yaptı. Paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı retweet yaptı.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.