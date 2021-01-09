Twitter’da serbest bırakılsın kampanyası

Twitter’da #melekipekiçinadalet hashtagiyle açılan başlık TT’ler arasına girdi. Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabından “Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek’i nefsi müdafaa yaparak öldürdü” paylaşımını yaptı. Paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı retweet yaptı.