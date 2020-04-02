02.04.2020 - 08:42 |
Twitter'daki Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı?
FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Bu kişi Twitter'da Ankara Kuşu hesabını yönettiği iddia edilen Oktay Yaşar olduğu belirtildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sık sık sorulmaya başlandı.
Twitter'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve daha sonra hesabı askıya alınan Ankara Kuşu'na yönelik bir operasyon gerçekleşti. 1 Kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hesabı yöneten ismin ise Oktay Yaşar olduğu iddia edildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sorulmaya başlandı.
OKTAY YAŞAR KİMDİR?
Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu.
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