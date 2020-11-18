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18.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Typhoon’lar Konya’da

Türkiye ve İngiltere askeri işbirliğini artırmaya devam ediyor. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, NATO eğitimleri kapsamında Konya’ya geldi.

Typhoon’lar Konya’da
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

İngiltere’nin Lossiemouth Hava Üssü’nden kalkan Eurofigter Typhoon tipi savaş uçakları, Konya 3. Ana Jet Üssü’ne önceki gün iniş yaptı. Gelen Typhoon’lar arasında eğitim filosuna dahil hedef uçaklar da bulunuyor. Özel olarak siyaha boyanan Typhoon’lar “hedef uçak” rolünde eğitim amaçlı kullanılıyor. MSB’den yapılan açıklamada da, gelen iki Eurofighter Typhoon uçağıyla, müşterek eğitimlerin yapılacağı belirtildi. Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16’lar ile Eurofighter Typhoon savaş uçakları önümüzdeki günlerde bir dizi eğitimler gerçekleştirecek.

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