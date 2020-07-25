Tyt Kimya Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Kimya Dersinden Hangi Konular Var?

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT sınavının Kimya dersleri konuları belirlenmiştir. 20 soruluk Fen Bilimleri dersinin 7 sorusu Kimya dersinden oluşmaktadır.

TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı 2020

TYT sınavı toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. 40 soru Matematik, 40 soru Türkçe, 20 soru Fen Bilimleri ve 20 soru Sosyal Bilimler dersinden gelmektedir. Fen bilimleri derslerinin arasında kimya dersi de bulunmaktadır. 20 soruluk Fen Bilimleri bölümünden 7 soru Kimya dersinden gelmektedir. Kimya dersinde ise öğrencilerin sorumlu oldukları belirli konular bulunmaktadır.

Kimya dersinden öğrencilerin sorumlu oldukları belirli konular bulunmaktadır. Bu konular kimya bilimi, periyodik sistem, atom, atomun yapısı, Kimyasal türlerin aralarındaki etkileşim, Asitler, bazlar ve tuzlar, bileşikler, kimyasal tepkime, Kimyanın yasaları, Madde ve halleri, karışımlar, endüstride ve canlılarda enerji konularından oluşmaktadır. Fen bilimleri dersinden 7 soruluk kimya dersinin konuları bu belirtilen konulardan oluşmaktadır.

Pek çok öğrenci TYT sınavında Kimya dersinin konularını merak etmektedir. 2019 yılı TYT Kimya konuları ve soru dağılımları şu şekildedir;

- Madde ve özellikleri konusundan 1 soru çıkmıştır.

- Atomun yapısı konusundan 2 soru çıkmıştır.

- Kimyasal denklemler konusundan 1 soru çıkmıştır.

- Karışım konusundan 1 soru çıkmıştır.

- Kimyasal değişimler ve kimyasal bağlar konusundan 1'er soru sorulmuştur.

TYT'de Kimya Dersinden Hangi Konular var?

Her sene yapılan YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavında Fen Bilimleri dersinden sorularda sorulmaktadır. Fen Bilimleri testi biyoloji, kimya, fizik derslerinden oluşmaktadır. Bu derslerden temel kavramlar ve ilkelerini kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Toplamda 120 soruluk olan TYT sınavında öğrencilere 135 dakika süre verilmektedir. Bu 135 dakikalık sürede Öğrencilerden 120 soruluk TYT sınavını yapmaları beklenmektedir.

TYT Sınavında öğrencilerin sorumlu oldukları Kimya dersinin sorumlu oldukları konular şu şekilde açıklanmaktadır; - Kimya Bilimi

- Atom ve atomun yapısı

- Kimyasal türler arasında etkileşim

- Bileşikler

- Kimyasal tepkimeler ve kimyanın temel yasaları

- Periyodik sistem

- Karışımlar

- Endüstride enerji

- Canlıda enerji

- Kimya her yerde