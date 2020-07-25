Tyt Tarih Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Tarih Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavı üniversiteye girmek isteyen tüm öğrencilerin girilmesi gereken bir sınavdır. TYT sınavına girecek öğrenciler için tarih dersi oldukça önem önemli bir derstir. Bu sebeple sınava girecek öğrenciler sınavda sorumlu oldukları tarih dersi konular da öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

Tyt Tarih Konuları Ve Soru Dağılımları 2020

2020 TYT sınava girecek öğrenciler için tarih konuları oldukça geniş bir yelpazedir. Yalnızca 5 soru çıkacak olan tarih dersinde sınavda çıkacak konuların sayısı ise oldukça fazladır.

- Tarih bilimine giriş -1

- İslam öncesi Türk tarihi -1

- İslam tarihi -0

- Türk islam Tarihi- 1

- Osmanlı Devleti'nin kuruluşu- 0

- Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi -0

- Yeniçağ'da Avrupa -0

- 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti -0

- Osmanlı Kültür medeniyeti -1

- 20. Yüzyıl Osmanlı Devleti -0

- Dünya Savaşı- 0

- Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi -0

- Mondros işgaller ve cemiyetler -0

- TBMM dönemi -0

- Kurtuluş Savaşı- 0

- TBMM dönemi -0

- Atatürk ilke ve inkılapları -2

- Dış politika milli güvenlik bilgisi- 0

Güncellenen sisteme göre hazırlanmış olan TYT tarih konuları ve soru dağılımları bu şekilde belirlenmiştir. Tabloda bulunan konular ve soru dağılımları TYT dersinde çıkması muhtemel olan konulardır.

TYT Tarih Dersinde Hangi Konular Yer Almaktadır?

TYT tarih konuları özellikle tüm öğrencilerin bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Üniversite hayali kutan Tüm öğrencilerin girmesi gereken TYT sınavı tarih konularından tüm öğrenciler sorumludur. Bu sebeple üniversiteye girmek isteyen her öğrenci için TYT sınavı olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. TYT tarih konuları ise genel olarak her yıl aynı konular çıksa da zaman zaman konularda değişiklikler yapılmaktadır. 2020 yılında TYT tarih konuları ise:

- Tarih bilimi

- İnsanlığın ilk çağları

- Orta Çağ'da Avrupa

- İlk ve orta çağlarda Türk dünyası

- İslam medeniyetinin doğuşu

- Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri

- Beylikten devlete

- Osmanlı Devleti yükselme dönemi

- Osmanlı merkez teşkilatlanması

- Devrimler çağı

- Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

- Kurtuluş Savaşı'nda cepheler ve antlaşmalar

- Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları

Olarak 2020 yılı TYT sınavı tarih dersi konuları olarak belirlenmiştir.