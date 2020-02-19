19.02.2020 - 10:05 |
Üç (3) aylar ve Regaib Kandili ne zaman? Dini günler takvimi...
Üç aylara girmemize artık sayılı günler kaldı. İslam alemi üç ayrı iple çekerken özellikle ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. Üç aylar için net tarihi henüz bilmeyenler şimdi araştırma içerisinde... Öte yandan Regaib Kandili ne zaman sorusu da sık sık soruluyor.
Üç aylar için bekleyiş devam ederken özellikle 11 ayın sultanı bekleniyor. Yılın ilk kandili Regaib Kandili de en çok araştırılan konu arasında... Şu sıralar Müslüman vatandaşların en çok sorduğu soru "Üç (3) aylar ve Regaib Kandili ne zaman?" şeklinde...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020