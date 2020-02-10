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10.02.2020 - 14:05 |

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? Bayram tarihleri...

Mart ayı yaklaşıyor ve mart ayında ise 3 aylar başlayacak. Şubat ayının 3'te 2'si geride kalırken İslam alemi yavaş yavaş Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? sorularına cevap arıyor. İşte o tarihler...

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? Bayram tarihleri...

 

Müslümanlar mübarek ayları bekliyor. 3 AYlar özellikle de ramazan ayı için gün sayılıyor. Huzurun ve maniviyetın ayı olan ramazana sayılı haftalar kalırken müminler tam tarihi araştırmaya devam ediyor. Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 

 

 

 

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