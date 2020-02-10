10.02.2020 - 14:05 |
Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? Bayram tarihleri...
Mart ayı yaklaşıyor ve mart ayında ise 3 aylar başlayacak. Şubat ayının 3'te 2'si geride kalırken İslam alemi yavaş yavaş Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? sorularına cevap arıyor. İşte o tarihler...
Müslümanlar mübarek ayları bekliyor. 3 AYlar özellikle de ramazan ayı için gün sayılıyor. Huzurun ve maniviyetın ayı olan ramazana sayılı haftalar kalırken müminler tam tarihi araştırmaya devam ediyor. Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman?
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020