Üç bin çocuğa devlet şefkati

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın doğrudan koruma altına aldığı 21 bin çocuk içerisinde “refakatsiz çocuk” statüsünde üç bine yakın çocuk bulunuyor. Bu çocuklar ülkeye genellikle Ağrı’dan giriyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, 2019 yılında, 128 bin 47 çocuğa sosyal ve ekonomik destek verildiğini, kreşlerde 100 bin çocuğa sahip çıkıldığını, koruyucu aile yanında 7 bin 259 çocuk bulunduğunu, evlat edinilenlerin sayısının ise 17 bin 403 olduğunu kaydetti.

TBMM’ye sunum yapan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Türkiye’de çocuk nüfusunun 22 milyon 920 bin 422 olduğunu söyledi. Güven “Çocuk nüfusunun genel nüfus içerisindeki oranı yüzde 28. Bu oran 2007 yılında yüzde 31.6 idi. Genel olarak Türkiye’de bir çocuk nüfusunda artma söz konusu olmakla birlikte ancak genel nüfus içerisindeki oran düşüyor” dedi.

Güven, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaklaşık 250 bin çocuğa doğrudan koruma veya destek hizmeti verdiğini bildirdi. Güven “Devlet korumasında 21 bin çocuğun koruması sağlanıyor. Bunların 7 bin 259’u koruyucu aile yanında. 17 bin 403 çocuk evlat edinildi. Ailesinin yanında ekonomik dezavantajlı olduğu için veyahut tek ebeveynli, başka sebeplerde desteklenmediğinde kurum bakımına gelecek olan 128 bin 47 çocuk ailesinin yanında destekleniyor” dedi.

11 bin çocuk evine döndü

11 bin çocuğun ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Güven şunları söyledi: “Bakanlığı açılış izni verdiği ve denetimini yaptığı kreşlerde 0-6 yaş grubunda 100 bin çocuğun bakımı yapılıyor. Devlet korumasında 21 bin çocuktan ailesine teslim edilmesi uygun olanlar için çalışma yürütülüyor. 11 bin çocuk ailesinin yanına döndürüldü. Hiçbir şekilde aileye teslim edilmemesi gereken çocuklar koruma altına alınıyor. Koruma altında alınan yıllık ortalama çocuk sayısı 4 bin 500-5 bin civarı.”