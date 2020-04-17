Üç bin denizciye gemilerde karantina

NATO görevleri ve çeşitli operasyonlar için denizde bulunan fırkateyn, denizaltı, karakol gemisi, hücumbot ve korvetlerden karaya çıkamayan denizcilerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, aileleri için Danışma Destek Birimleri oluşturuldu. Yüzer unsurlardaki denizci ailelerini her gün arayan birim, belirlenen ihtiyaçlarını karşılıyor.

Virüsün yayılımını durdurmak için 25 Mart’tan itibaren karaya çıkışları yasaklanan denizciler için sıkı karantina uygulanıyor. Hijyen ve sağlık koşullarına azami özen gösterilen mavi vatan bekçilerinin tüm ihtiyaçları gideriliyor. Yiyecek ürünleri ve sağlık malzemeleri periyodik olarak gemilere götürülürken, denizcilerin kimseye temas etmemesi için özen gösteriliyor.

Emekli Deniz Albay ve Deniz Stratejisti Alp Kırıkkanat, “Bahriyeliler bu günleri aldıkları eğitimle atlatacaklar. TCG Anadolu’nun ne kadar büyük ihtiyaç olduğu da bu süreçte ortaya çıktı. Karada Tıbbiye, Denizde Bahriye kavramı kanıtlandı” dedi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise, “Donanmamız virüse karşı örnek karantina uyguluyor” dedi.

Korona timleri

Kıyı birliklerinde de Korona Müdahale Timleri kuruldu. Yüzer unsurları dezenfeksiyon işlemleri iki günde bir yapılırken, Ankara’daki Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Test kitleri, ateş ölçerler, ultraviyole sistemler, ozon makineleri, oksijen maskeleri, ateş ölçerler, maske, tulum ve plastik siperlik gemilere ve kıyı birliklerine dağıtıldı.