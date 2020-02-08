08.02.2020 - 15:14 | | AA
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'a veda...
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Songül Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı.
29 yaşındaki Bozkurt için Karşıyaka ilçesi Hacı Ali Gültekin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Bozkurt'un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt ile kardeşleri ve yakınları katıldı.
Bozkurt'un tabutunun üzerine gelinlik örtüldü, kardeşleri ve yakınları Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Törende fenalaşan aile üyelerine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kılınan namazın ardından Bozkurt'un cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş ettiÇorum'da şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.