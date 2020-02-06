Uçak kazazedesi o anları anlatı: Telefonumu açtığım anda...

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar arasında bulunan Aydınlı Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yağız Eray Esgin (21), tedavi altına alındığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Esgin, taburcu olmasının ardından kaza anında yaşadıklarını telefonla DHA muhabirine anlattı.

'KAOS ORTAMI HAKİMDİ'

Uçağın piste çok sert bir şekilde indiğini belirten Esgin, "Tekerlekler piste değdiği esnada şiddetli bir sarsıntı hissettim. Daha sonra, telefonlarınızı açabilirsiniz anonsu yapıldı. Telefonumu açtığım anda uçağın kabininin aşağıya düştüğünü hissettim. Bu andan sonra kendimden geçmişim. Gözlerimi tekrar açtığımda hosteslerin acil çıkış kapılarını açmaya çalıştığını gördüm. Sol arka kapı açılmayınca, sağ arka kapıdan atlayarak çıkmak zorunda kaldım. Bir süre yürüdükten sonra ambulansa ulaştım. Çevrede bir kaos ortamı hakimdi. Ambulansta yine bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda hastanedeydim" dedi.