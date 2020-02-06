MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uçak kazazedesi o anları anlatı: Telefonumu açtığım anda...
ABONE OL
06.02.2020 - 18:18 | | DHA

Uçak kazazedesi o anları anlatı: Telefonumu açtığım anda...

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan Aydınlı üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin (21), yaşadıklarını, "Tekerlekler piste değdiği esnada şiddetli bir sarsıntı hissettim. Daha sonra telefonlarınızı açabilirsiniz anonsu yapıldı. Telefonumu açtığım anda uçağın kabininin aşağıya düştüğünü hissettim" diyerek anlattı.

Uçak kazazedesi o anları anlatı: Telefonumu açtığım anda...

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar arasında bulunan Aydınlı Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yağız Eray Esgin (21), tedavi altına alındığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Esgin, taburcu olmasının ardından kaza anında yaşadıklarını telefonla DHA muhabirine anlattı.

'KAOS ORTAMI HAKİMDİ'

Uçağın piste çok sert bir şekilde indiğini belirten Esgin, "Tekerlekler piste değdiği esnada şiddetli bir sarsıntı hissettim. Daha sonra, telefonlarınızı açabilirsiniz anonsu yapıldı. Telefonumu açtığım anda uçağın kabininin aşağıya düştüğünü hissettim. Bu andan sonra kendimden geçmişim. Gözlerimi tekrar açtığımda hosteslerin acil çıkış kapılarını açmaya çalıştığını gördüm. Sol arka kapı açılmayınca, sağ arka kapıdan atlayarak çıkmak zorunda kaldım. Bir süre yürüdükten sonra ambulansa ulaştım. Çevrede bir kaos ortamı hakimdi. Ambulansta yine bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda hastanedeydim" dedi.

Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde 4 madde daha kabul edildi

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde 4 madde daha kabul edildi

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber