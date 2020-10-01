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01.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Uçakta unutulan eşya yalanıyla dolandırdılar

İstanbul’da pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir şebeke polis tarafından çökertildi. Şebekenin internette yayınladığı “Uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz” yalanı ve sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla ağına düşürdüğü kişileri kapıda ödeme oyunuyla dolandırdığı tespit edildi.

Uçakta unutulan eşya yalanıyla dolandırdılar

Şebekenin belirledikleri kişilere “Uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz” diyerek mesaj attığı, talepte bulunanlara kargoyla ürün yolladığı, mağdurların kargo ücretini ödedikten sonra evlerinde paketi açtıklarında şok yaşadıkları bildirildi. Çünkü paketlerden talep edilen telefon yerine bahçıvan makası, fotoğraf makinesi yerine oyuncak, tıraş makinesi yerine de su ve bitki çayı gibi ürünler çıktı. Elebaşı benzer suçlardan cezaevinde olan şebekeden 30 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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