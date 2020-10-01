Uçakta unutulan eşya yalanıyla dolandırdılar

Şebekenin belirledikleri kişilere “Uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz” diyerek mesaj attığı, talepte bulunanlara kargoyla ürün yolladığı, mağdurların kargo ücretini ödedikten sonra evlerinde paketi açtıklarında şok yaşadıkları bildirildi. Çünkü paketlerden talep edilen telefon yerine bahçıvan makası, fotoğraf makinesi yerine oyuncak, tıraş makinesi yerine de su ve bitki çayı gibi ürünler çıktı. Elebaşı benzer suçlardan cezaevinde olan şebekeden 30 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



