'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, savcılığa yapılan şikâyetler üzerine özellikle Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yoğun yaşandığı dönemde, internet üzerinden satışla dolandırıcılık yapan bir şebeke belirleyip takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takip ve izlemelerde şebekenin yöntemini de belirleyen ekipler, şebeke üyelerinin önce belirledikleri kişilere “Uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz. İlginizi çekiyorsa lütfen arayın” diyerek mesaj attığını, daha sonrada şebekenin ağına düşüp arayan kişilere piyasa değerinin çok altında cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri ürünler sattıkları yalanını söylediğini tespit etti.

150 KİŞİ DOLANDIRILDI

Ağa düşürülen kişiye “Kapıda ödeme seçeneğimiz var” diyen şebekenin daha sonra ikna ettiği kişilere kargoyla ürün gönderdiği ancak kargo paketleri içerisinde “Telefon” isteyene “Bahçıvan makası”; “Fotoğraf makinesi” isteyene ise oyuncak gibi ürünler koyduğu belirlendi. Kapıda kargo ücretini ödedikten sonra paketi açan müşterilerine şok yaşatan şebekenin bu yöntemle 150 kişiyi dolandırdığı polis tarafından tespit edildi.

Bilişim polisi tarafından yapılan çalışmalarda, Instagram ve Facebook üzerinden de ilan verdiği belirlenen şebekenin elektrikli tıraş makinesi pazarlaması adı altında da reklamlar verdiği ve tıraş makinesi isteyenlere ise su ve bitki çayı gönderdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda ele başının benzer suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenilen 30 kişilik şebekeye düzenlenen operasyonda ise 1 tüfek, 41 fişek, 2 tabanca, çok sayıda laptop, 50 bin lira para, çok sayıda banka dekontu, farklı ülkelere ait para ve müşterilere göndermek için tutulan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanıp emniyette sorguya alınan şebeke üyeleri hakkında hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak (TCK Md.220)”, “Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurum Veya Kuruluşlarla Ilişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-L)” ve “Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-F)” suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.