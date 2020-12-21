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21.12.2020 - 09:35 | | İHA

Uçamayan puhu kuşuna jandarma sahip çıktı

Balıkesir'in Erdek İlçesi’ne bağlı Paşaliman Adası Poyrazlı Mahallesi’nde jandarma tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Uçamayan puhu kuşuna jandarma sahip çıktı

Erdek İlçesi Paşaliman Adası’nda görevli Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekip devriye esnasında Poyrazlı Mahallesi Camii yakınında bitkin halde olduğu gözlenen ve uçamayan doğada nadir olarak bulunan Baykuşgiller familyasının en büyüğü olan puhu ile karşılaştı. Bitkin ve uçamayan kuşunu bulunduğu yerden alan jandarma ekibi, kuşu Bandırma Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Puhu kuşunun burada yapılan kontrolünde ağırlığının 3,5 kilo, kanat açıklığının 180 cm. olduğu, vücudunda herhangi bir yara izinin bulunmadığı, yaşam fonksiyonlarının yerinde olduğu belirlendi. Puhu kuşu Veteriner Hekim Muayenesine müteakip özgür yaşam alanı olan doğaya kazandırılmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ovaköy de bulunan hayvan barınağına teslim edildi.

Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştuTuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürülen Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.
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