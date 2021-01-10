MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı
ABONE OL
10.01.2021 - 13:21 | | İHA

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde uçamayan doğana, hayvan sever vatandaş sahip çıktı. Yaralı olabileceğini düşündüğü kuşu evine getiren hayvan sever, tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kuşu hayvan barınağına teslim edeceğini belirtti.

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

Serdivan ilçesi Orta Mahalle Plevne Caddesi üzerinde ikamet eden Harun Koç isimli hayvan sever vatandaşın koşu yaptığı esnada karşısına uçmakta zorlanan bir doğan çıktı. Doğanın durumunu gören vatandaş ise yaralı olabileceğini düşünerek eve getirdi. Evinin banyosunda zemin hazırlayan ve tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yırtıcı kuşu barınağa götüreceğini söyleyen Harun Koç, barınaktaki bakımlarından sonra kuşun doğal ortamına bırakılacağını belirtti.

"BANYOMUN BİR KISMINI KUŞA AYIRDIM, CİĞERLE BESLİYORUM"

Yırtıcı kuşla karşılaşma anını ve evdeki bakım sürecini anlatan hayvan sever vatandaş Harun Koç, “Sabah idmanlara çıkıyorum. Spor yaparken birden önüme çıktı. Baktım fazla uçamıyor. Yaralı olabileceğinden şüphelenerek yakaladım ve eve getirdim. Banyomun bir kısmını kuşa ayırdım, ciğerle besliyorum. Yetkili yerleri aradım ama onlara bugün ulaşamadım. Sonra belediyeyi aradım. Barınağa teslim etmemi ya da onların pazartesi günü gelip alabileceklerini söylediler. Ben de yarın götürmeye karar verdim ve şu anda geçici olarak bakıyoruz burada. Bu hayvanın doğaya çok faydası var biz bunu bir şekilde tedavi yapalım hasta ise değilse de teslim edelim. Ben çocuklarıma hep söylüyorum, yılan dahi olsa öldürmeyin bu canlılar doğanın dengesini sağlıyorlar. Yavru olabileceğini düşündüğüm için ciğer veriyorum daha rahat yemesi için” dedi.

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, SEVGİMİZİ DE KATTIK"

Babasının eskiden beri yabani hayvanlara karşı bir sevgisi olduğunu ve doğanı getirdiğinde de duruma şaşırmadığını belirten Yusuf Koç, “Başta inanmadım. İçeri girince gerçek olduğunu anladım. Ama şaşırmadık babamın gençliğinden beri yabani hayvanlara karşı bir sevgisi var. Yılan olsun başka hayvanlar olsun yakalıyor, bize gösteriyor, sevdiriyor ve bunları öldürmememiz gerektiğini söylüyor. Bugün de hayatımda ilk defa doğan gördüm, güzeldi, güzel bir deneyim oldu benim için ve geçici olarak misafirimiz. Şu anlık et verdik az yedi rahatsız sanırım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, sıcak yerde sevgimizi de kattık artık gerisi barınakta çalışanlara kalmış inşallah kısa zamanda doğaya kavuşur” diye konuştu.

Geçen yıl mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın yine ortalığı birbirine kattıBursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yatağında ölü bulunmuştu! Aleyna boğularak öldürülmüş

Yatağında ölü bulunmuştu! Aleyna boğularak öldürülmüş

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet