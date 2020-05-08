Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman, nereye yatırılır? Nakdi ücret desteği İŞKUR sorgulama ekranı

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tüm merak edilenleri yanıtladı. Ücretsiz izin maaş desteğinin ne zaman yatırılacağı, nereye yatırılacağı, ne kadar olduğu açıklandı. Ücretsiz izin başvurularının 700 bini aştığını dile getiren Bakan Selçuk, ücretsiz izin maaş desteği hakkında tüm merak edilenleri tek tek açıkladı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk 'Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini 8 Mayıs'tan itibaren başlatıyoruz.' dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEREYE YATIRILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği hesaplara yatırılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğine şu ana kadar yapılan başvuruların ve ödemelerin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"Ücretsiz izin desteğinde şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Nakdi ücret desteğini de bugünden itibaren başlatıyoruz. Firmaların girişiyle orantılı olarak başvurular geliyor, biz belli bir miktarı yarın ödeyeceğiz, pazartesi, salı ödeyeceklerimiz olacak. Peyderpey ödenecek. Kısa çalışmada 3 milyon değerlendirmeye ulaşmış durumdayız. 2,5 milyon çalışanımıza ödemeleri gerçekleşti. İnşallah bugün de nakdi ücret desteğindeki ödemeleri yapacağız. Dolayısıyla zamanlama açısından bu kadar büyük kapsamdaki başvuruya rağmen zamanlamalar da hiçbir sekteye uğratmadık."

Selçuk, "Üç ay sürelik işten çıkarma yasağı uzatılır mı veya normalleşme gereği bu süre daha erkene çekilir mi?" sorusuna, "Şu anda kanunen üç ay uzattık zaten, daha fazla uzatılması Cumhurbaşkanımızın yetkisi dahilinde." sözleriyle yanıt verdi.