MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak? Bakan Selçuk açıklama yaptı! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl, nereden yapılacak?
ABONE OL
12.10.2020 - 13:37 |

Ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak? Bakan Selçuk açıklama yaptı! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Ücretsiz tabletlerle ilgili bir son dakika detayı geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin dağıtılacağı zaman ile ilgili açıklama yaptı. Öğrenciler ise tabletlerin dağıtılacağı tarihi ve başvuru formu ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Peki ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak?

Ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak? Bakan Selçuk açıklama yaptı! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabletler ile ilgili açıklama yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün gerçekleştirdiği açıklamada tabletlerin dağıtılacağı tarihi açıkladı. Peki ücretsiz tabletler ne zaman dağıtılacak, başvuru nasıl yapılacak?

ÜCRETSİZ TABLET NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Bakan Selçuk, tabletlerin dağıtımının bu haftadan itibaren başladığını açıkladı.

ÜCRETSİZ TABLETLERLE İLGİLİ DETAYLAR...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiye... Sonuç sorgulama millipiyangoonline'da...

Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiye... Sonuç sorgulama millipiyangoonline'da...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Son dakika: 5 terörist teslim oldu

Son dakika: 5 terörist teslim oldu

Sıradaki Haber