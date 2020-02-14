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14.02.2020 - 07:00 | | AA

Uçum’dan Kadir Şeker yorumu: Olgusal gerçekliğe göre hükmü beklemeliyiz

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu medya mensuplarıyla bir araya gelerek medya hukuku alanında yapılacak çalışmalar konusunda görüşlerini aldı. Kurul Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, gündemdeki konulara ilişkin de değerlendirme yaptı.

Uçum’dan Kadir Şeker yorumu: Olgusal gerçekliğe göre hükmü beklemeliyiz
DİDEM ÖZEL TÜMER Ankara

 

Konya’da tanımadığı bir kadının şiddet görmesine engel olmaya çalışırken bir kişiyi öldüren Kadir Şeker’in durumu ile başlayan tartışma konusunda görüşü sorulan Uçum, görünür gerçeklik ve olgusal gerçekliğin birbirinden farklı iki kavram olduğunu belirterek, “Ceza hukuku görünür gerçeklik üzerinden hüküm vermez. Hüküm vermeye elverişli gerçeklik olgusal gerçekliktir. Kadir konusunda yapılan bütün yorumların görünür gerçekliğe uygun olduğunu, hüküm vermeye henüz elverişli olmadığını söylüyorum. Olgusal gerçekliğe göre hükümü beklemeliyiz” dedi. Soru üzerine kurul üyesi Burhan Kuzu’nun yargı mensuplarına baskı yaptığı iddiasının kurulda değerlendirilmediğini belirten Uçum, “İddiadan sonra savunma gelir. Peşin hüküm sözü negatiftir” diye konuştu.

Fenerbahçe tweet’i

Uçum’a; Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra, “İlk sözüm gönlüme; Trabzon ve Alanya maçlarında 5’er puan kaybedersek kusur bizdedir. Ancak hakemlik bu kadar mı FB aleyhine olur, bütün kurallar FB aleyhine olunca uygulanır da pozisyon FB lehine olunca uygulanmaz mı? Kim bu operasyonu yapıyorsa haddini bilsin, FB sahipsiz değildir” şeklindeki sosyal medya paylaşımı da hatırlatıldı.

Tepkisinin bir bakana yönelik olup olmadığı sorusuna Uçum, “Ben kendimi tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olarak tanımlarım. İfade ettiğim görüşler taraftar reaksiyonudur. Fenerbahçe maçındaki hakem hataları acaba bir etki sonucu mu sorusunu doğuruyor. Kesinlikle bir bakanı kastetmem mümkün değildir” yanıtını verdi.

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