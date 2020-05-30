‘Üçüncü el’ sigara dumanı öldürebilir

Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını çok daha ağır geçirdiğini hatırlatan doktorlar, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigarayı bırakma çağrısında bulundu.



Sigaranın solunum yollarında bulunan, adına “silya” denen küçük tüycüklerin çalışmasını zorlaştırdığını söyleyen Aile Hekimliği öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek

Toprak, şunları söyledi:



‘Silya’ların önemi büyük



“Bu silyalar, tüm solunum yolunu kaplıyor ve solunum güzergâhının tersine doğru çalışarak, havayla birlikte vücuda giren, mukusların tuttuğu ve balgam yoluyla dışarı atılan parçacıkların ağız ve buruna doğru ilerlemesini sağlar, yani akciğerleri temizler.



Sigara bu silyaların çalışmasını zorlaştırır, yani solunum yollarının ve akciğerlerin temizlenmesini zorlaştırır. Sigara bırakıldığında bu mekanizma tekrar fonksiyonel hale gelerek solunum yollarını korumak için çalışır. Sigarayı bırakanların ilk haftalar öksürük ve balgam-larındaki artışın sebebi budur. Yani akciğerler temizlenmeye başlar.”



‘Risk yüzde 30 daha fazla’



“Bulunulan ortamda sigara içiliyorsa bu sigaranın dörtte birini siz de içiyorsunuz” diyen Prof. Dr. Dilek Toprak, pasif sigara dumanına maruz kalanlarda akciğer kanseri riskinin yüzde 30, KOAH riskinin de yüzde 25 daha fazla olduğuna dikkat çekti.



Prof. Dr. Toprak, kapalı ortamda içilen sigara dumanının önemli bir bölümünün saç, deri, giysi, mobilya, yer döşemesi, duvar, yatak, halı, toz ve diğer yüzeyler tarafından tutularak bu yüzeylerde uzun süre kalabildiğini ve bu kalıntılara da 3. el sigara dumanı denildiğini vurguladı. l HABER ARAŞTIRMA



‘Daha ağır seyrediyor’



Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, sigara ve Kovid-19’la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı çalışmalarının derlemesi, Kovid-19 enfeksiyonunun tütün kullananlarda, kullanmayanlara göre daha ağır seyrettiğini gösteriyor. Tütün kullanan kişilerde solunum yollarında lokal bağışıklık düşük olduğu için Kovid-19 gibi mikroorganizmaların seyri de daha ağır gerçekleşebiliyor.”



Bebekler etkileniyor



Prof. Toprak, şunları anlattı: “Sigara dumanı duvarlarda, zeminlerde, mobilyalarda, giysilerde uzun süreler kalabilir. Bu yüzeylere temas eden kişiler de sigaranın olumsuz etkilerine maruz kalırlar. İnsanların üçüncü el dumana maruz kalmasından dolayı en çok çocuklar risk altındadır.



Sıklıkla zeminlerde ve mobilyalarda dizlerinin üstünde hareket eden ve oynayan çocuklar, sürekli ellerini ağızlarına götürmekte ya da ağızlarını evdeki eşyalara temas ettirmektedirler. Bebekler de üçüncü el dumandan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Pasif içicilikte olduğu gibi, üçüncü el dumana maruz kalma durumu ani bebek ölümlerinin en büyük sebeplerinden biridir.”