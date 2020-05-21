Uçuşlar ne zaman başlayacak? İç hat ve dış hat uçuşları hangi tarihlerde başlayacak?

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsün tüm dünyaya kısa süre içerisinde yayılmasının ardından yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri durdurulmuştu. Birçok ülkede kontrol altına alınan corona virüsün ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Peki Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

THY, uçuş durdurma kararını iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Pegasus'tan flaş uçuş açıklaması

Pegasus, 28 Mayıs-3 Haziran arasında tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.