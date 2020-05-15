Ülkemizde ve dünyada yaşanan corona virüs salgını, ülkeler arası ve şehirler arası uçuşları da etkiledi. Uzun zamandır durdurulan uçuşlar için yeni tarihler belli oldu. Normalleşme takvimi tarihleri başlığında duyurulan normalleşme planında yurt içi - yurt dışı uçuşları hakkında yeni kararlar alındı. Peki Uçuşlar ne zaman serbest olacak? Yurt içi - Yurt dışı uçuşlar açıldı mı?

UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK

Yurtdışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek. Ülkelerin getirdiği kurallar dikkate alınacak. Test yapılmasını zorunlu tutan ülkelere gidecekler bu kurala uymak zorunda olacaklar ve test sonuçları karnelerine yazılacak. Havalimanında sürekli ve değişik dillerde anonslar yapılarak kurallar hatırlatılacak.

Yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak. Havalimanına giren yolcu ve çalışanların termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak. Havalimanında yolcular için önlemler alındı. Check-in kontuarlarında camekan konulacak, bir yolcudan fazlasının yaklaşmasına izin verilemeyecek. Yolcular güvenlikten geçerken koruma mesafesini koruyacak ve bu durum sürekli denetlenecek. Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etapta yüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun, bu dönemin başında 300 ile başlanması planlanıyor.