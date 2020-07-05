Ucuz tatil yapmanın yolları

500’ü aşkın dijital mağazayı tek çatı altında toplayan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, bu konuda şu önerilerde bulunuyor:

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, online tatilin cirosu 30 milyar TL’yi aştı. Birçok tatil sitesi çok ciddi kampanyalar düzenliyor. İnternette her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkânına sahip olmak sizin elinizde.

Pandemi dolayısıyla kimse erken rezervasyon yaptıramadı. Fırsat siteleri aracılığıyla odalarını satan oteller ya da online satış yapan acentaların son dakika indirimleri, çoğu zaman erken rezervasyonu aratmaz. Fırsat sitelerinden tatil satın alsanız bile, bu sitelere para iadeli siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkânı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.

Tatile hava yoluyla gitmek zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneği sunuluyorsa mutlaka değerlendirin. Aynı otele bir başka acenta daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, tercihinizi otel ve ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın.

Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Ayrıca, oteller de online rezervasyon yaptığından acenta fiyatı ile otelin kendi fiyatı da mutlaka kıyaslanmalı.