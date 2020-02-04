Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş nereli?

Survivor 2020'de yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın son olarak Sercan Yıldırım'ı açıklamasının ardından bir sürpriz isim de eski Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş oldu. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2020 yarışmacılarından Uğur Pektaş ile ilgili merak edilenler...



UĞUR PEKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Uğur Pektaş, Kanal D ekranında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğua adım atmıştır. Kuşdili, Düşler ve Gerçekler dizisinde rol alan Uğur Pektaş oyunculuk anlamında en büyük popülerliği ise 2006-2010 ve 2014-15 yılları arasında rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yakalamıştır.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. Bu evlilikten Murathan adından bir oğulları olmuştur.



SURVİVOR’A 3 SÜRPRİZ İSİM DAHA



Survivor 2020’ye katılacak 3 isim daha açıklandı. 2005 yılında Survivor şampiyonu olan Uğur Pektaş, Masterchef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven yarışmaya dahil oldu.