Ukrayna-Türkiye hattındaki fuhuş çetesinin üyesi yakalandı

Ukrayna polisi basın servisinden yapılan açıklamada, genç kadınları fuhuş amacıyla Türkiye’ye gönderdiği belirlenen Ukrayna vatandaşı bir kadının, Kiev Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.
Ukraynalı genç kadınların mankenlik ajansında resmi olarak işe alınacakları vaadiyle Türkiye’ye götürüldüklerinin, ancak daha sonra fuhuşa yönlendirildiklerinin belirlendiği belirtilen açıklamada, şüpheliye Türkiye’ye gönderdiği her kadın karşılığında 500- 800 dolar arasında ödeme yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli kadının evinde yapılan aramada, fuhuş çetesiyle bağlantısını ortaya koyan delillere ulaşılırken, zanlıların 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.
Evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdiCorona virüs nedeniyle insanlar evlerinde kalarak önlem alırken, Adana'da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine moral sağlamak için müzik performansı sergiledi. Mahalleliler ise salgını önlemek amacıyla evlerinde kalmak yerine sokağa çıkarak Yıldırım'ın performansını dinledi.