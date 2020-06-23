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23.06.2020 - 23:39 | | DHA

Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

İzmir merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin kimliğini tespit eden polis, takibe aldı.


Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte eş zamanlı operasyon Gözaltılar var





Takibin ardından İzmir merkezli Aydın, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

 

 

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