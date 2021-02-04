Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun ile ilgili son dakika haber

Kadın cinayetleri arasında yer alan Aleyna Çakır olayı tekrar gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporu ile, Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi. Milyonlarca vatandaş ise Ümitcan Uygun kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Öte yandan Aleyna Çakır'ın avukatı Ümitcan Uygun'un ifadelerinde olay günü Aleyna ile neredeyse hiç görüşmediğini, kendisinin eve dahi girmediğini, cinsel birliktelik yaşamadığını ileri sürdüğünü hatırlatarak "Ama alınan raporlarla olayın Ümitcan Uygun'un anlattığı gibi olmadığı, aksine artık bir 'cinsel saldırı' ya da 'kasten öldürme' ya da bir 'boğuşma' gibi izlerin olduğu ortaya çıktı" dedi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.