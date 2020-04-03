MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı
ABONE OL
03.04.2020 - 08:46 | | DHA

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Ümraniye TEM Otoyolunda içinde 1'i çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı. Araçtakiler otomobilden son anda inerek kurtulurken, otomobil büyük çapta hasar oluştu.

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da corona virüs tedbirleri sıkılaşıyor! Yasak kapıda...

Son dakika... İstanbul'da corona virüs tedbirleri sıkılaşıyor! Yasak kapıda...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

EBA TV canlı yayın izleme linkleri! EBA TV 3 Nisan ders programı ve frekans bilgileri...

EBA TV canlı yayın izleme linkleri! EBA TV 3 Nisan ders programı ve frekans bilgileri...

Sıradaki Haber