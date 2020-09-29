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29.09.2020 - 05:14 | | DHA

Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

Ümraniye'de ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içerisinde kimyasal maddelerin bulunması büyük bir korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarıyla söndürüldü.

Ümraniye'de 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

 

Yangın saat 04:00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çıktı. Ahşap boyası ve boya malzemelerinin bulunduğu kat bir anda alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniyede 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Ümraniyede 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

Bünyamin Sürmeli'den İstanbul için yağış uyarısıKentin birçok noktasında şiddetli yağış ve dolu yağışı meydana geldi, yağışlar ne kadar devam edecek? CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli son gelişmeleri değerlendirdi. Bünyamin Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde" dedi.
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