MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye'de bağlantı yolu çilesi
ABONE OL
24.06.2020 - 15:18 | | DHA

Ümraniye'de bağlantı yolu çilesi

Son dakika haberi... Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce yapımına başlanan TEM Bağlantı Yolu’nun inşaat çalışmaları sürüyor. TEM Otoyolu’na ulaşmak isteyen sürücüler, kilometrelerce uzayan trafikte bekliyor. Vatandaşların çalışmaların çok yavaş ilerlediğinden şikayet ettiği yol ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

Ümraniye'de bağlantı yolu çilesi

Bir esnaf, “Her gün buradan geçiyoruz. Seçimlerden önce başladı bu yol. Bitmek üzere, bir senede şuradan buraya kadar geldiler. Burası bitse hem trafik rahatlar hem de Ümraniye için daha güzel olur. Trafiğin nasıl olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar gidiyor 10 kilometre falan geliyor otobana giriyor. Trafik oluşuyor. Açılmasını bekliyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Şurada hazır açılmış yer yapılmıyor. İnsanlık için şurayı açsan fena mı olur kardeşim. Sana bir dua eden olur en azından işin rast gider. Ben 40 sene kamyonculuk yaptım. 20 ton yükün altında anam dinim ağlıyordu. Şuradan çıkıyorsun Tepeüstü’nden 6 kilometre şu köprünün altına geliyorsun. Şuradan da 50-100 metre sonra otobana karışıyorsun. İnsanlara çile çektirmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

Trafikte bulunan bir sürücü, “Biz burada esnafız. Gerçekten bu yolun açılması lazım. Baksanıza şu trafiğin çilesini görüyorsunuz zaten. İşte yoruluyoruz bir de eve gitmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Taksim’de şok “dar alan uygulaması”!Taksim’de çok sayıda polis ekibi tarafından “dar alan uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada taksinin içerisinde maskesiz yolculuk yapan gence 900 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen genç, “Çekilen aracımızı almaya gidiyorduk” diyerek polise tepki gösterdi. Şüphe üzerine durdurulan lüks bir otomobili de didik didik arayan polis, 1 kutu mermi ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'de bağlantı yolu çilesi

Ümraniye'de bağlantı yolu çilesi

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Son dakika: 1 Temmuz'da başlıyor! İşte Düğün salonu kuralları

Son dakika: 1 Temmuz'da başlıyor! İşte Düğün salonu kuralları

Sıradaki Haber