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17.08.2020 - 10:05 | | İHA

Ümraniye’de faciadan dönüldü! Yanan elektrik kabloları ağacı sardı

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cadde üzerinden geçen elektrik kabloları bir anda alev aldı.Yükselen alevler ağacı sararken çevredeki vatandaşlar alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Ümraniye’de faciadan dönüldü! Yanan elektrik kabloları ağacı sardı

Ümraniye’de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda cadde üzerinde yer alan elektrik kabloları bir andan yanmaya başladı. Çıkan kıvılcım kısa sürede metrelerce yükselen alevlere neden oldu. Alevlerin sardığı ağaç çevredeki diğer yerleşim yerlerini ve yeşil alanları tehdit ederken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda insanlar alevleri söndürebilmek için seferber oluyor.

Bazı vatandaşların ise yanan ağaç altındaki araçlarını son anda kurtardığı görülüyor. Alevlerin sardığı ağaç kısa sürede söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak facianın önüne geçti.

 

Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı, kameraya yakalandıKadıköy’de bir şahıs, bankta uyuyan bir vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonuyla konuşma bahanesiyle cüzdanını çalmaya çalıştı. O sırada uyanan vatandaş, şahsa tepki gösterdi. O anlar telefonu kameralarına kaydedildi.
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