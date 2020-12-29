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29.12.2020 - 22:39 | | DHA

Ümraniye'de feci kaza! Hayatını kaybetti

Ümraniye'de akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İşinden evine doğru gitmek üzere 41 AFV 644 plakalı otomobiliyle yola çıkan Gündüz Azizoğlu, caddede seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkmasıyla kaldırıma çarpıp takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Sürücü Azizoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Uğur Çavuş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ümraniyede feci kaza Hayatını kaybetti



Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Gündüz Azizoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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