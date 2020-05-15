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15.05.2020 - 01:32 | | DHA

Ümraniye'de katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

Ãœmraniye'de bir katÄ± atÄ±k toplama merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±n korku ve paniÄŸe neden oldu. Elektrik hatlarÄ±ndaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.Â

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YangÄ±n, Dudullu Mahallesi Azade Sokak'taki KatÄ± AtÄ±k Toplama Merkezi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, gece yarÄ±sÄ± henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle atÄ±k toplama merkezinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°Ã§erideki kaÄŸÄ±t, plastik ve yanÄ±cÄ± maddeler nedeniyle yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Ãœmraniyede katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

Ä°TFAÄ°YE EKÄ°PLERÄ° YANGINA MÃœDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Ä°hbarÄ±n Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YangÄ±na mÃ¼dahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, parlayan elektrik kablolarÄ± nedeniyle zorluk yaÅŸadÄ±. ElektriÄŸin kesilmesinin ardÄ±ndan ekipler yangÄ±na mÃ¼dahale etti.Â 

Ãœmraniyede katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni henÃ¼z belirlenemezken, ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayda Ã¶len ya da yaralanan olmazken, yangÄ±nla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ãœmraniyede katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

KatÄ± atÄ±k toplama merkezinde yangÄ±nÜmraniye'de bir katÄ± atÄ±k toplama merkezinde çÄ±kan yangÄ±n korku ve paniÄŸe neden oldu. Elektrik hatlarÄ±ndaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale etmekte güçlük çekti.
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Ümraniye'de katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

Ãœmraniye'de katÄ± atÄ±k toplama merkezinde korkutan yangÄ±n

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